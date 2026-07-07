Veiligheidswaarschuwing: gebruik deze gietijzeren braadpan niet meer

Napoleon roept de gietijzeren braadpan (56003) terug vanwege een veiligheidsrisico. Uit tests blijkt dat het accessoire meer ijzer, mangaan, chroom en arseen afgeeft dan volgens de Europese regels is toegestaan. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

De braadpan werd verkocht via vakhandel, tuincentra en andere winkels. Eigenaren krijgen het advies het product direct niet meer te gebruiken. Wie de braadpan heeft doorverkocht of weggegeven, wordt gevraagd de nieuwe eigenaar te informeren. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug. Een kassabon is niet nodig.