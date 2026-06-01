Al derde waarschuwing: gebruik deze powerbank van TK Maxx niet

Terugroepactie

Vandaag, 14:00

Voor de derde keer in vier maanden tijd heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor een powerbank van TK Maxx. De winkelketen roept consumenten op het product terug te brengen.

Afgelopen februari en in mei riep de winkelketen ook al verschillende powerbanks terug. In totaal gaat het om ongeveer 20.000 exemplaren. Dit keer betreft het de Power Evo Wireless Charging Power Bank Volt 5.

Oververhitting en brandgevaar

Volgens TK Maxx zit de interne bedrading van de powerbank niet goed vast. Daardoor kan deze tijdens gebruik losraken, wat kan leiden tot oververhitting en mogelijk brandgevaar. De winkelketen roept consumenten op de powerbank per direct niet meer te gebruiken.

TK Maxx laat op zijn website weten de aankoopprijs volledig terug te betalen of een vervangend product aan te bieden. De winkelketen was niet bereikbaar voor commentaar.

Door Redactie Hart van Nederland

