TK Maxx roept powerbanks terug om mogelijk brandgevaar

Winkelketen TK Maxx roept 20.000 powerbanks terug omdat ze brandgevaarlijk kunnen zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat tests hebben uitgewezen dat de interne bedrading bij sommige powerbanks niet goed vastzit. Die kan losraken en daardoor kan de powerbank oververhit raken en brand veroorzaken.

Het gaat om de powerbanks met modelnummers 41251, 41253, 41259. De powerbanks hebben verschillende kleuren. Ze werden verkocht tussen juli 2025 en januari 2026. Klanten worden geadviseerd het product niet meer te gebruiken en het terug te brengen naar een TX Maxx-winkel. Klanten krijgen hun geld terug.