Verschillende speenkoorden teruggeroepen om verstikkingsgevaar

Verschillende speenkoorden teruggeroepen om verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 13:35

Chewies&More waarschuwt voor al hun modellen van speenkoorden. Onderdelen van de houten clip kunnen loskomen en voor verstikkingsgevaar bij baby's zorgen.

Alle modellen speenkoorden vanaf de batchdatum van 1 april 2025 tot januari 2026 worden teruggeroepen. Er wordt gevraagd om deze speenkoorden niet meer te gebruiken.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Gratis nieuw product

Chewies&More heeft een formulier gemaakt voor consumenten die een speenkoord hebben gekocht met de batchdatum vanaf 1 april 2025. De consumenten kunnen in dit formulier onder andere laten weten of zij gratis een nieuw product willen ontvangen.

Door Redactie Hart van Nederland

