Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Onrust om babyvoeding: tientallen ouders melden zieke kinderen na terugroepactie

Onrust om babyvoeding: tientallen ouders melden zieke kinderen na terugroepactie

Zorg

Vandaag, 16:49 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tientallen meldingen gekregen over de teruggeroepen baby- en kindervoeding van Danone en Nestlé. "Het gaat dan om meldingen van ouders met een kind dat ziek is geworden, waarbij zij een link vermoeden met de gedronken voeding", zegt een woordvoerster van de NVWA.

De teruggeroepen partijen voeding bevatten mogelijk de giftige stof cereulide, die kan leiden tot braken en diarree. Volgens de NVWA staat niet vast dat de kinderen hierdoor daadwerkelijk ziek zijn geworden. "Maar als het om de teruggeroepen batches gaat, zou dat mogelijk zijn."

Danone riep vorige week in Nederland "een select aantal" partijen met baby- en kindervoeding terug. Dat gebeurde eerder al in andere landen. Nestlé haalde eveneens babyvoeding terug om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. De NVWA heeft ook nog dertien meldingen gekregen over andere baby- en kindervoedingsproducten die niet zijn teruggeroepen. Die worden momenteel onderzocht.

Door ANP

Lees ook

NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof
NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof
Rechtszaak en meldingen bij NVWA over zieke kinderen door babyvoeding Nestlé
Rechtszaak en meldingen bij NVWA over zieke kinderen door babyvoeding Nestlé
Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding
Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.