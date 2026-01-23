Rechtszaak en meldingen bij NVWA over zieke kinderen door babyvoeding Nestlé

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot dusver twee meldingen gehad van kinderen die ziek zijn geworden na het drinken van zuigelingenvoeding van Nestlé, meldt de toezichthouder. Eerder deze maand werd de babyvoeding van twee merken teruggeroepen, omdat er cereulide in was aangetroffen. Deze bacterie kan leiden tot braken, buikpijn en diarree.

Behalve de twee meldingen die bij de NVWA zijn binnengekomen, zijn er ook meldingen van ziekte gedaan bij een afnemer van Nestlé. Om hoeveel meldingen het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het probleem is ontstaan door een grondstof die in meerdere productielocaties en producten is terechtgekomen. Na een traceeractie bleek dat het ging om babyvoeding die in Nederland werd verkocht, dus werd deze teruggeroepen. Op 5 januari werden twee typen babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald.

Bij vermoedens dat een kind ziek is door consumptie van babyvoeding, adviseert de NVWA verzorgers om via een batchnummer na te gaan of het gaat om mogelijk besmette voeding.

In de video hierboven zie je dat Nestlé mogelijk juridische stappen tegemoet kan zien.

Voedselwaakhond Foodwatch zegt juridische stappen te nemen tegen Nestlé rondom mogelijk besmette babyvoeding. Foodwatch vindt dat het voedingsconcern verwijtbaar heeft gehandeld en eist dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Franse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de dood van twee baby's, die babyvoeding van het voedingsconcern hadden gedronken.

De eerste besmetting werd gemeld in december, maar volgens Foodwatch is toen niet adequaat gehandeld. "De grootschalige terugroepactie volgde pas in januari", stelt directeur van Foodwatch Nicole van Gemert. "Gedacht werd dat de besmetting zat in het eindproduct, maar het ging om een grondstof. Daar zit het verwijtbaar handelen. Er had direct openheid gegeven moeten worden, zeker omdat het om baby's gaat."

"Juridische stappen zijn de enige manier om alles boven tafel te krijgen. Het gaat ons om de voedselveiligheid", legt Van Gemert uit. "We willen alle informatie over het terugroepen hebben."