'Meldingen van zieke Nederlandse baby's na drinken flesvoeding Nestlé'

In Nederland zijn vier meldingen gedaan van baby’s die ziek zijn geworden na het drinken van flesvoeding van Nestlé. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf die zijn opgevraagd door RTL Nieuws . De meldingen komen van ouders die aangeven dat hun baby klachten kreeg na het drinken van de voeding.

Het gaat om baby’s met klachten als diarree en braken. Nestlé erkent dat deze meldingen zijn binnengekomen, maar zegt dat daarmee niet vaststaat dat de klachten ook daadwerkelijk door de flesvoeding zijn veroorzaakt. Een direct verband is volgens Nestlé niet bewezen.

De onrust is niet alleen beperkt tot Nederland. In Frankrijk onderzoeken gezondheidsautoriteiten het overlijden van een baby die babyvoeding van Nestlé had gedronken. Wat daar precies is gebeurd en of er een verband is met de voeding, wordt nog onderzocht.

Consumentenorganisatie Foodwatch zegt dat de zorgen onder ouders veel breder leven. De organisatie meldt dat zij tientallen meldingen heeft ontvangen van bezorgde ouders in verschillende Europese landen. Volgens Foodwatch gaat het daarbij eveneens om baby’s die ziek zijn geworden na het drinken van babyvoeding.

Terugroepactie

Nestlé begon eerder deze maand met een terugroepactie van babyvoeding van merken als SMA, BEBA, Alfamino en Little Steps 1. Bij een controle in een fabriek werd de bacterie Bacillus cereus aangetroffen, die heftig braken en diarree kan veroorzaken.

