Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof

NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof

Zorg

Vandaag, 19:39

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verlaagt de grens voor cereulide in babyvoeding. Dat gebeurt na een nieuw voorstel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), dat maandag is gepubliceerd. De stof cereulide kan bij baby's braken en diarree veroorzaken.

In tientallen landen zijn er recent terugroepacties geweest vanwege mogelijke aanwezigheid van de stof in babyvoeding van onder andere Nestlé en Danone.

Lees ook:

Nestlé roept babyvoeding Little Steps en Alfamino terug
Nestlé roept babyvoeding Little Steps en Alfamino terug

De hogere norm was gebaseerd op een risicobeoordeling uit 2013. EFSA komt volgens een NVWA-woordvoerder met recentere wetenschappelijke informatie en specifiek voor baby's nu uit op een lagere grenswaarde.

De NVWA zegt dat de grens die Nestlé hanteerde "nog scherper" is dan de hoeveelheid die volgens EFSA veilig is. Het bedrijf benadrukt dat de babyvoeding "uit voorzorg" is teruggetrokken. De NVWA kreeg zes meldingen over zieke baby's na het drinken van de teruggeroepen voeding. In Frankrijk onderzoeken autoriteiten het overlijden van twee baby's die de giftige stof mogelijk binnenkregen.

Door ANP

Lees ook

Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding
Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding
Rechtszaak en meldingen bij NVWA over zieke kinderen door babyvoeding Nestlé
Rechtszaak en meldingen bij NVWA over zieke kinderen door babyvoeding Nestlé
'Meldingen van zieke Nederlandse baby's na drinken flesvoeding Nestlé'
'Meldingen van zieke Nederlandse baby's na drinken flesvoeding Nestlé'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.