NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verlaagt de grens voor cereulide in babyvoeding. Dat gebeurt na een nieuw voorstel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), dat maandag is gepubliceerd. De stof cereulide kan bij baby's braken en diarree veroorzaken.

In tientallen landen zijn er recent terugroepacties geweest vanwege mogelijke aanwezigheid van de stof in babyvoeding van onder andere Nestlé en Danone.

De hogere norm was gebaseerd op een risicobeoordeling uit 2013. EFSA komt volgens een NVWA-woordvoerder met recentere wetenschappelijke informatie en specifiek voor baby's nu uit op een lagere grenswaarde.

De NVWA zegt dat de grens die Nestlé hanteerde "nog scherper" is dan de hoeveelheid die volgens EFSA veilig is. Het bedrijf benadrukt dat de babyvoeding "uit voorzorg" is teruggetrokken. De NVWA kreeg zes meldingen over zieke baby's na het drinken van de teruggeroepen voeding. In Frankrijk onderzoeken autoriteiten het overlijden van twee baby's die de giftige stof mogelijk binnenkregen.