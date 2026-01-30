Volg Hart van Nederland
Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding

Eten

Vandaag, 11:11

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe zes meldingen ontvangen van baby's die ziek zijn geworden na het drinken van babyvoeding van Nestlé waarvoor een veiligheidswaarschuwing geldt. Eerder deze maand werd in de voeding cereulide aangetroffen. Deze bacteriële gifstof kan braken, buikpijn en diarree veroorzaken.

Op 5 januari werden twee soorten babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald. "Of de klachten daadwerkelijk door de voeding zijn ontstaan, staat niet vast", laat een woordvoerder van de NVWA weten.

Mogelijk juridische stappen tegen Nestlé na meldingen zieke baby's
Voedselwaakhond Foodwatch stapte donderdag in Frankrijk naar de rechter. Volgens de organisatie hebben Nestlé, andere bedrijven en de autoriteiten het publiek daar "veel te laat" gewaarschuwd. "We onderzoeken of we genoeg bewijs hebben om ook in Nederland naar de rechter te stappen", zegt Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch Nederland.

Franse autoriteiten onderzoeken ondertussen de dood van twee baby’s die babyvoeding van het bedrijf hebben gedronken.

Door ANP

