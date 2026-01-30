Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe zes meldingen ontvangen van baby's die ziek zijn geworden na het drinken van babyvoeding van Nestlé waarvoor een veiligheidswaarschuwing geldt. Eerder deze maand werd in de voeding cereulide aangetroffen. Deze bacteriële gifstof kan braken, buikpijn en diarree veroorzaken.

Op 5 januari werden twee soorten babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald. "Of de klachten daadwerkelijk door de voeding zijn ontstaan, staat niet vast", laat een woordvoerder van de NVWA weten.

Voedselwaakhond Foodwatch stapte donderdag in Frankrijk naar de rechter. Volgens de organisatie hebben Nestlé, andere bedrijven en de autoriteiten het publiek daar "veel te laat" gewaarschuwd. "We onderzoeken of we genoeg bewijs hebben om ook in Nederland naar de rechter te stappen", zegt Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch Nederland.

Franse autoriteiten onderzoeken ondertussen de dood van twee baby’s die babyvoeding van het bedrijf hebben gedronken.