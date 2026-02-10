Deze vouwfiets wordt per direct teruggeroepen, kan in brand vliegen

De Windgoo B20 e-bike vouwfiets is uit veiligheidsoverwegingen uit de handel gehaald. Bij een deel van de fietsen is een defect vastgesteld in het Battery Management System (BMS), waardoor een verhoogd risico bestaat op oververhitting en brand tijdens het opladen.

Het probleem doet zich voor bij B20-fietsen die zijn uitgerust met een verouderde accu. Vooral wanneer de oplader aangesloten blijft nadat de batterij volledig is opgeladen, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties voor gebruikers. De fabrikant roept eigenaren daarom op om de fiets per direct niet meer te gebruiken en niet meer op te laden.

Retourneren

Eigenaren van de Windgoo B20 kunnen de fiets kosteloos retourneren bij een van de drie vestigingen in Nederland. Dat kan in Rotterdam aan de Groenendaal 27A, in Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 262B en in Hoofddorp aan de Airborne Avenue 87. De locaties zijn van maandag tot en met zaterdag geopend.

Als compensatie krijgen klanten de keuze tussen terugbetaling van het volledige aankoopbedrag of een waardebon ter waarde van dat bedrag. De fabrikant benadrukt dat de maatregel is genomen om de veiligheid van gebruikers te waarborgen.