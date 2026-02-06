Danone roept al deze baby- en kindervoeding terug in Nederland

Danone roept ook in Nederland een aantal partijen baby- en kindervoeding terug. Het gaat om producten van Nutrilon, vooral bekend van de poeders om babymelk mee te maken. De stap volgt na vergelijkbare terugroepacties in andere Europese landen. Aanleiding is de mogelijke aanwezigheid van de giftige stof cereulide.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft onlangs de toegestane grens voor cereulide in babyvoeding verlaagd. Dat gebeurde na een voorstel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, meldt Danone. Door deze aangescherpte norm vallen bepaalde producten nu buiten de nieuwe limiet, ook al voldeden ze eerder wel aan de regels.

Volgens Danone gaat het om de onderstaande producten:

Nutrilon AR 2 800G – NL Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: EAZYPACK.

Nutrilon AR 2 800G – NL Beeld: Danone

Ten minste houdbaar tot 02/11/2026.

Nutrilon opvolgmelk 3 800g - NL / Nutrilon Pronutra 3 800g/ Nutrilon 3 800g Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: EAZYPACK

Nutrilon opvolgmelk 3 800g – NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 19-06-2026, 29-07-2026, 21-09-2026, 22-09-2026, 24-10-2026, 07-11-2026, 28-11-2026 en 22-12-2026.

Nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1 800g – NL / Nutrilon Pronutra 1 800g Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: EAZYPACK

Nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1 800g – NL / Nutrilon Pronutra 1 800g Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 13-07-2026, 22-07-2026, 05-09-2026, 16-10-2026 en 03-12-2026.

Nutrilon opvolgmelk 2 800g – NL / Nutrilon Pronutra 2 800g/ Nutrilon 2 800g Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: EAZYPACK

Nutrilon opvolgmelk 2 800g – NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 07-06-2026, 11-07-2026, 27-07-2026, 09-09-2026, 17-09-2026, 27-10-2026, 21-11-2026 en 19-12-2026.

Nutrilon Content 1 – NL Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: EAZYPACK

Nutrilon Content 1 – NL Beeld Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 04-03-2026 en 05-09-2026.

Nutrilon Duobalans 2 800g – NL Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: blik (metaal)

Nutrilon Duobalans 2 800g – NL Beeld: Danone

Ten minste houdbaar tot 27-12-2026.

Nutrilon Duobalans 1 800g – NL Verpakkingsgrootte: 800g Verpakkingstype: blik (metaal)

Nutrilon Duobalans 1 800g – NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 12-01-2027, 14-05-2027 en 10-07-2027.

Nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1 1.2kg – NL / Nutrilon Bib 1.2kg IF Verpakkingsgrootte: 1.2kg Verpakkingstype: zak in doos

Nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1 1.2kg – NL Beeld Danone

Ten minste houdbaar tot 04-12-2026.

Nutrilon opvolgmelk 2 1.2kg – NL / Nutrilon Bib 1.2kg FO Verpakkingsgrootte: 1.2kg Verpakkingstype: zak in doos

Nutrilon opvolgmelk 2 1.2kg – NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 26-08-2026, 04-11-2026, 19-11-2026, 28-12-2026, 02-01-2027 en 18-02-2027.

Nutrilon volledig zuigelingenvoeding 1 600g – NL / Nutrilon Bib 600gkg IF Verpakkingsgrootte: 600 gram Verpakkingstype: zak in doos

Nutrilon volledig zuigelingenvoeding 1 600g – NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 13-08-2026 en 05-12-2026.

Nutrilon opvolgmelk 2 600G – NL / Nutrilon Bib 600g FO Verpakkingsgrootte: 600 gram Verpakkingstype: zak in doos

Nutrilon opvolgmelk 2 600G – NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 26-07-2026, 05-12-2026 en 09-01-2027.

Nutrilon tabs volledige zuigelingenvoeding 1 5x4.6g– NL / Nutrilon tabs 1 IF 5x4.6g Verpakkingsgrootte: 23gram Verpakkingstype: zak

Nutrilon tabs volledige zuigelingenvoeding 1 5x4.6g– NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 01-01-2027, 02-01-2027, 09-01-2027, 10-01-2027, 02-03-2027, 03-03-2027 en 07-03-2027.

Nutrilon tabs opvolgmelk 2 5X4.6G– NL / Nutrilon tabs 2 FO (5X4.6G) Verpakkingsgrootte: 23gram Verpakkingstype: zak

Nutrilon tabs opvolgmelk 2 5X4.6G– NL Beeld: Danone

Meerdere batchnummers met producten die ten minste houdbaar zijn tot: 03-01-2027, 04-01-2027, 05-01-2027, 06-01-2027, 07-01-2027, 08-01-2027, 27-02-2027 en 28-02-2027.

Nutrilon Duobalans 1 (3x23G) – NL Verpakkingsgrootte: 69gram Verpakkingstype: zak

Nutrilon Duobalans 1 (3x23G) – NL Beeld: Danone

Ten minste houdbaar tot 04-10-2026.

Strengere norm voor cereulide

Cereulide is een gifstof die kan ontstaan door bacteriën in voedsel. Vooral voor jonge kinderen kan die stof schadelijk zijn en kan de stof braken en diarree veroorzaken. Daarom gelden er strenge regels voor baby- en kindervoeding. De NVWA heeft die regels nu verder aangescherpt, waardoor fabrikanten opnieuw moeten controleren of hun producten binnen de norm blijven.

Danone zegt dat de nieuwe grenswaarde direct aanleiding was om in te grijpen. Het bedrijf spreekt van "een select aantal batches" dat wordt teruggeroepen.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Eerder riep Nestlé babyvoeding terug om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. In Frankrijk onderzoeken autoriteiten ook het overlijden van twee baby's die de stof mogelijk hebben binnengekregen.

'Producten in de winkel zijn veilig'

De babyvoeding van Danone die na de terugroepactie nog in de winkel ligt, voldoet volgens het bedrijf aan de nieuwe richtlijn. "Deze stap nemen we omdat we maximale duidelijkheid en vertrouwen willen bieden aan ouders, zorgprofessionals en onze partners", meldt Danone.

Klanten die meer vragen hebben over de terugroepactie kunnen via het gratis telefoonnummer 0800 022 26 26 of via www.nutriciavoorjou.nl Danone bereiken. Daarnaast zijn ze ook bereikbaar via een apart telefoonnummer 0800 022 0822