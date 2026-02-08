Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tientallen meldingen over zieke baby's na drinken babymelk

Eten

Vandaag, 08:07 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Tientallen ouders hebben zich bij de tiplijn van RTL Nieuws gemeld, omdat zij denken dat hun baby ziek is geworden na het drinken van Nutrilon babyvoeding. Vrijdag kwam de producent van Nutrilon met een grote terugroepactie, omdat er mogelijk een giftige stof in zit. "Er is niet echt direct reden tot paniek, maar wel waakzaamheid", zegt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum.

Volgens ouders die contact opnamen met RTL Nieuws kregen hun baby's klachten als braken, diarree, buikpijn en lusteloosheid. Ook zou er een baby onwel zijn geworden. In totaal gaat het om dertig ouders die zich hebben gemeld bij de tiptelefoon van RTL Nieuws. Enkele ouders zeggen dat hun kind met ernstigere klachten naar het ziekenhuis moest.

Het is niet met zekerheid te zeggen of de kinderen daadwerkelijk ziek zijn geworden van de voeding. Wel hadden ze het kort voor het ziek worden gedronken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Danone roept al deze baby- en kindervoeding terug in Nederland
Danone roept al deze baby- en kindervoeding terug in Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.