Tientallen meldingen over zieke baby's na drinken babymelk

Tientallen ouders hebben zich bij de tiplijn van RTL Nieuws gemeld, omdat zij denken dat hun baby ziek is geworden na het drinken van Nutrilon babyvoeding. Vrijdag kwam de producent van Nutrilon met een grote terugroepactie, omdat er mogelijk een giftige stof in zit. "Er is niet echt direct reden tot paniek, maar wel waakzaamheid", zegt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum.

Volgens ouders die contact opnamen met RTL Nieuws kregen hun baby's klachten als braken, diarree, buikpijn en lusteloosheid. Ook zou er een baby onwel zijn geworden. In totaal gaat het om dertig ouders die zich hebben gemeld bij de tiptelefoon van RTL Nieuws. Enkele ouders zeggen dat hun kind met ernstigere klachten naar het ziekenhuis moest.

Het is niet met zekerheid te zeggen of de kinderen daadwerkelijk ziek zijn geworden van de voeding. Wel hadden ze het kort voor het ziek worden gedronken.