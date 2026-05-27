Wéér powerbanks TK Maxx teruggeroepen om brandgevaar: gebruik deze niet meer

Terugroepactie
Vandaag, 15:56
TK Maxx roept verschillende powerbanks terug vanwege mogelijk brandgevaar. Volgens de winkelketen kan de interne bedrading van de draagbare opladers losraken tijdens gebruik. Daardoor bestaat de kans op oververhitting en mogelijk brand.
Het gaat onder meer om verschillende modellen van de POM- en XO Poppy MagSafe Compatible-powerbanks. De producten werden tussen augustus 2024 en mei 2026 verkocht in TK Maxx-winkels.
Het gaat om de volgende powerbanks:
Product POM
Modelnummer
TITAN CHARGE
P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT
MAGPOWER +
P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT
POWER4CONNECT
P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W
ELITE MAGPOWER
P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT
MAGPOWER PD+
P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT
PD MULTICHARGE
P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT
MAGPOWER
P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT
POM Powerbanks. Foto: TK Maxx
Product XO Poppy Magsafe Compatible powerbank
Modelnummer
XO Poppy Magsafe Compatible Powerbank 5000 MAH
PYUKPBK5MT07; WGUKPBK5MRT1; WGUKPBK5MRT2; PYUKPBK5MBF2; PYUKPBK5MT01; PYUKPBK5MT04; PYUKPBK5MCQ3; PYUKPBK5MLI1
XO Poppy Magsafe Compatible powerbank. Foto: TK Maxx
TK Maxx roept klanten op om de powerbanks direct niet meer te gebruiken. Consumenten kunnen het product terugbrengen naar een winkel van TK Maxx. Daar krijgen zij een volledige terugbetaling of een vervangend product aangeboden.
Het is al de tweede keer in korte tijd dat TK Maxx waarschuwt voor powerbanks. Begin februari 2026 riep de winkelketen 20.000 powerbanks terug omdat ze brandgevaarlijk kunnen zijn. Ook toen kon het misgaan bij de interne bedrading.