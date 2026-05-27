Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wéér powerbanks TK Maxx teruggeroepen om brandgevaar: gebruik deze niet meer

Terugroepactie

Vandaag, 15:56

Link gekopieerd

TK Maxx roept verschillende powerbanks terug vanwege mogelijk brandgevaar. Volgens de winkelketen kan de interne bedrading van de draagbare opladers losraken tijdens gebruik. Daardoor bestaat de kans op oververhitting en mogelijk brand.

Het gaat onder meer om verschillende modellen van de POM- en XO Poppy MagSafe Compatible-powerbanks. De producten werden tussen augustus 2024 en mei 2026 verkocht in TK Maxx-winkels.

Het gaat om de volgende powerbanks:

Product POM

Modelnummer

TITAN CHARGE

P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT

MAGPOWER +

P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT

POWER4CONNECT

P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W

ELITE MAGPOWER

P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT

MAGPOWER PD+

P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT

PD MULTICHARGE

P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT

MAGPOWER

P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT

POM Powerbanks. Foto: TK Maxx

POM Powerbanks. Foto: TK Maxx

Product XO Poppy Magsafe Compatible powerbank

Modelnummer

XO Poppy Magsafe Compatible Powerbank 5000 MAH

PYUKPBK5MT07; WGUKPBK5MRT1; WGUKPBK5MRT2; PYUKPBK5MBF2; PYUKPBK5MT01; PYUKPBK5MT04; PYUKPBK5MCQ3; PYUKPBK5MLI1

XO Poppy Magsafe Compatible powerbank. Foto: TK Maxx

XO Poppy Magsafe Compatible powerbank. Foto: TK Maxx

Meteen stoppen met gebruiken

TK Maxx roept klanten op om de powerbanks direct niet meer te gebruiken. Consumenten kunnen het product terugbrengen naar een winkel van TK Maxx. Daar krijgen zij een volledige terugbetaling of een vervangend product aangeboden.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat TK Maxx waarschuwt voor powerbanks. Begin februari 2026 riep de winkelketen 20.000 powerbanks terug omdat ze brandgevaarlijk kunnen zijn. Ook toen kon het misgaan bij de interne bedrading.

Lees ook

TK Maxx roept powerbanks terug om mogelijk brandgevaar
TK Maxx roept powerbanks terug om mogelijk brandgevaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.