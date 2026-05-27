Wéér powerbanks TK Maxx teruggeroepen om brandgevaar: gebruik deze niet meer

TK Maxx roept verschillende powerbanks terug vanwege mogelijk brandgevaar. Volgens de winkelketen kan de interne bedrading van de draagbare opladers losraken tijdens gebruik. Daardoor bestaat de kans op oververhitting en mogelijk brand.

Het gaat onder meer om verschillende modellen van de POM- en XO Poppy MagSafe Compatible-powerbanks. De producten werden tussen augustus 2024 en mei 2026 verkocht in TK Maxx-winkels.

Het gaat om de volgende powerbanks:

Product POM Modelnummer TITAN CHARGE P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT MAGPOWER + P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT POWER4CONNECT P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W ELITE MAGPOWER P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT MAGPOWER PD+ P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT PD MULTICHARGE P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT MAGPOWER P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT

POM Powerbanks. Foto: TK Maxx

Product XO Poppy Magsafe Compatible powerbank Modelnummer XO Poppy Magsafe Compatible Powerbank 5000 MAH PYUKPBK5MT07; WGUKPBK5MRT1; WGUKPBK5MRT2; PYUKPBK5MBF2; PYUKPBK5MT01; PYUKPBK5MT04; PYUKPBK5MCQ3; PYUKPBK5MLI1

XO Poppy Magsafe Compatible powerbank. Foto: TK Maxx

Meteen stoppen met gebruiken

TK Maxx roept klanten op om de powerbanks direct niet meer te gebruiken. Consumenten kunnen het product terugbrengen naar een winkel van TK Maxx. Daar krijgen zij een volledige terugbetaling of een vervangend product aangeboden.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat TK Maxx waarschuwt voor powerbanks. Begin februari 2026 riep de winkelketen 20.000 powerbanks terug omdat ze brandgevaarlijk kunnen zijn. Ook toen kon het misgaan bij de interne bedrading.