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Waarschuwing voor deze olijven: blik bevat mogelijk ansjovis

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Gisteren, 22:05

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Meerdere supermarkten waarschuwen voor Amogusti olijven gevuld met citroen van 200 gram. Bij een deel van de partij blijkt de inhoud niet overeen te komen met het etiket. In plaats van olijven gevuld met citroen bevatten sommige blikken olijven gevuld met ansjovis. Daardoor staat het allergeen vis niet op het etiket vermeld.

Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd de olijven niet te eten. Voor hen kan het ontbreken van de juiste allergeneninformatie een gezondheidsrisico vormen.

Om welk product gaat het?

  • Product: Amogusti olijven gevuld met citroen 200 gram

  • Streepjescode: 8718247443611

  • Ten minste houdbaar tot (THT): 18-06-2028

  • Lotcode: N3A6169

De veiligheidswaarschuwing is gepubliceerd door onder meer Dirk, Jumbo en Albert Heijn.

Door Redactie Hart van Nederland
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