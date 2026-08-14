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Meerdere supermarkten roepen kipdijspiesjes terug vanwege ongare stukjes

Terugroepactie

Vandaag, 22:09

De supermarkten DekaMarkt, Dirk, Plus, Spar, Nettorama, Poiesz en Boni hebben kipdijspiesjes teruggeroepen omdat er in de verpakking mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes zitten. De supermarkten raden klanten die het product hebben gekocht aan om de kipdijspiesjes niet te eten.

Het gaat om kipdijspiesjes van 100 gram die in meerdere supermarkten worden verkocht. Een deel van de producten kan onvoldoende gegaard zijn en is daardoor niet geschikt voor consumptie. Het gaat om de producten met onderstaande kenmerken.

Supermarkt

Product

Streepjescode

Houdbaarheidsdatum

DekaMarkt

Dekavers kipdijspies BLK 100g

8718989693343

20-08-2026 en 26-08-2026

Dirk

Bits & Bites - Kipdij-spiesjes 100 gram

8710871417877

19-08-2026 en 26-08-2026

Plus

Plus kipdijspies BLK 100g

8718989697518

23-08-2026, 29-08-2026, 30-08-2026 en 01-09-2026

Spar

Spar kipdijspies BLK 100g

8710442448903

20-08-2026, 22-08-2026 en 25-08-2026

Nettorama

Nettorama kipdijspies BLK 100g

8718989960551

19-8-2026, 21-08-2026 en 26-08-2026

Poiesz

Poiesz kipdijspies BLK 100g

8718989972721

21-08-2026, 23-08-2026 en 26-08-2026

Boni

Boon kipdijspies BLK 100g

8718989041793

21-08-2026 en 26-08-2026

In bovenstaande video zie je wanneer er sprake is van een terugroepactie.

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen dit zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug.

Door Redactie Hart van Nederland

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