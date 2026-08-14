Meerdere supermarkten roepen kipdijspiesjes terug vanwege ongare stukjes

De supermarkten DekaMarkt, Dirk, Plus, Spar, Nettorama, Poiesz en Boni hebben kipdijspiesjes teruggeroepen omdat er in de verpakking mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes zitten. De supermarkten raden klanten die het product hebben gekocht aan om de kipdijspiesjes niet te eten.
Het gaat om kipdijspiesjes van 100 gram die in meerdere supermarkten worden verkocht. Een deel van de producten kan onvoldoende gegaard zijn en is daardoor niet geschikt voor consumptie. Het gaat om de producten met onderstaande kenmerken.
Supermarkt
Product
Streepjescode
Houdbaarheidsdatum
DekaMarkt
Dekavers kipdijspies BLK 100g
8718989693343
20-08-2026 en 26-08-2026
Dirk
Bits & Bites - Kipdij-spiesjes 100 gram
8710871417877
19-08-2026 en 26-08-2026
Plus
Plus kipdijspies BLK 100g
8718989697518
23-08-2026, 29-08-2026, 30-08-2026 en 01-09-2026
Spar
Spar kipdijspies BLK 100g
8710442448903
20-08-2026, 22-08-2026 en 25-08-2026
Nettorama
Nettorama kipdijspies BLK 100g
8718989960551
19-8-2026, 21-08-2026 en 26-08-2026
Poiesz
Poiesz kipdijspies BLK 100g
8718989972721
21-08-2026, 23-08-2026 en 26-08-2026
Boni
Boon kipdijspies BLK 100g
8718989041793
21-08-2026 en 26-08-2026
In bovenstaande video zie je wanneer er sprake is van een terugroepactie.
Klanten die het product hebben gekocht, kunnen dit zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug.