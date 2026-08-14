Meerdere supermarkten roepen kipdijspiesjes terug vanwege ongare stukjes

De supermarkten DekaMarkt, Dirk, Plus, Spar, Nettorama, Poiesz en Boni hebben kipdijspiesjes teruggeroepen omdat er in de verpakking mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes zitten. De supermarkten raden klanten die het product hebben gekocht aan om de kipdijspiesjes niet te eten.

Het gaat om kipdijspiesjes van 100 gram die in meerdere supermarkten worden verkocht. Een deel van de producten kan onvoldoende gegaard zijn en is daardoor niet geschikt voor consumptie. Het gaat om de producten met onderstaande kenmerken.

Supermarkt Product Streepjescode Houdbaarheidsdatum DekaMarkt Dekavers kipdijspies BLK 100g 8718989693343 20-08-2026 en 26-08-2026 Dirk Bits & Bites - Kipdij-spiesjes 100 gram 8710871417877 19-08-2026 en 26-08-2026 Plus Plus kipdijspies BLK 100g 8718989697518 23-08-2026, 29-08-2026, 30-08-2026 en 01-09-2026 Spar Spar kipdijspies BLK 100g 8710442448903 20-08-2026, 22-08-2026 en 25-08-2026 Nettorama Nettorama kipdijspies BLK 100g 8718989960551 19-8-2026, 21-08-2026 en 26-08-2026 Poiesz Poiesz kipdijspies BLK 100g 8718989972721 21-08-2026, 23-08-2026 en 26-08-2026 Boni Boon kipdijspies BLK 100g 8718989041793 21-08-2026 en 26-08-2026

In bovenstaande video zie je wanneer er sprake is van een terugroepactie.

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen dit zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug.