Accell failliet: fietsenfabrikant achter Batavus, Babboe en Sparta

De Nederlandse fietsenfabrikant Accell, het bedrijf achter merken als Batavus, Sparta, Babboe en Koga, is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Dat melden de curatoren. Daarmee komt het voortbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken in gevaar.

De rechter in Amsterdam heeft de faillissementen uitgesproken van de Nederlandse Accell-vennootschappen. "Daarnaast is sprake van een complexe situatie binnen de Europese Accell groep, met groepsvennootschappen in verschillende landen die op onderdelen operationeel en financieel afhankelijk zijn", schrijven de curatoren. "De curatoren hebben begrepen dat de fabriek in Hongarije stil ligt en dat in de verschillende landen lokale insolventieprocedures geopend worden."

Wat betekent het faillissement van Accell voor je garantie? De Consumentenbond adviseert mensen met een fiets van het faillietverklaarde Accell bij de verkoper te informeren naar de garantie. De verkoper moet die afhandelen en kan bijvoorbeeld zelf reparaties uitvoeren. Volgens onlineverkoper 12gobiking blijven veel onderdelen beschikbaar, omdat die van andere fabrikanten komen. Ook blijven grote toeleveranciers garantie verlenen op elektrische systemen. "Bij een eventuele doorstart is het uiteraard van belang dat merkspecifieke onderdelen beschikbaar blijven. Dat is een van de voorwaarden voor een succesvolle voortzetting van deze merken", zegt algemeen directeur Pieter van den Berg van 12gobiking. Wie rechtstreeks bij een fabrikant heeft gekocht, is bij een garantiekwestie een van de schuldeisers. Het is onzeker of die klant nog iets terugkrijgt, omdat onder meer de Belastingdienst en het UWV voorrang hebben.

Financiële problemen na corona en terugroepactie

Het fietsconcern maakte eerder deze maand al bekend dat er uitstel van betaling was verleend, wat vaak een voorbode is van een faillissement.

Accell, dat ook bekend is van de merken Lapierre en Raleigh, kwam na de coronaperiode in financiële problemen doordat het opgescheept zat met onverkochte voorraden. Het fietsconcern kampte ook met andere moeilijkheden, zoals een massale terugroepactie van Babboe-bakfietsen.