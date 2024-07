Pas op: neem geen verboden wapens mee van vakantie, zelfs tafelpoot al verboden

Ga je op vakantie naar het buitenland? Let dan op. Als jij namelijk bepaalde voorwerpen koopt en die meeneemt naar Nederland zou het zomaar verboden kunnen zijn. Een katapult, paintballgeweer, pepperspray of werpster mogen namelijk in heel veel vakantielanden gewoon worden verkocht, maar ze worden in beslag genomen zodra je er Nederland mee in reist.

De Koninklijke Marechaussee ziet het ieder jaar rond de vakantieperiode weer gebeuren dat er heel veel verboden wapens in een achterbak van een auto of in de handbagage van vliegtuigpassagiers zit. En het gaat niet alleen om wapens. "Een honkbalknuppel of een tafelpoot is op zich niet verboden, maar als hij in je achterbak ligt, nemen we hem wel in beslag", zegt een woordvoerder.

Al deze in beslag genomen spullen liggen opgeslagen in de wapenkamer van de marechaussee. Hart van Nederland mocht vrijdag een kijkje nemen in die wapenkamer. Hoe dat eruitzag, zie je in bovenstaande video.