NS voert lijnnummers in voor alle treinroutes: dit verandert er

Alle treinlijnen van NS krijgen vanaf de dienstregeling van 2027 een eigen lijnnummer. Daarmee kunnen reizigers hun trein straks niet alleen herkennen aan de bestemming, maar ook aan een vast nummer. Om die nieuwe nummers duidelijk weer te geven, zoekt NS een ontwerp voor een landelijke lijnenkaart die op stations komt te hangen.

Lijnnummers zijn voor veel reizigers al bekend uit het openbaar vervoer in steden, zoals bij de bus, tram en metro. Ook verschillende buitenlandse spoornetwerken werken al met vaste lijnnummers. Volgens NS moet het systeem het plannen van een reis, overstappen en omgaan met verstoringen makkelijker maken.

NS-boa's hebben eerder deze maand voor het eerst wapenstokken gekregen. Hoe dat bevalt zie je in de video bovenaan dit artikel.

Onverwachte verstoringen

Intercity's en sprinters krijgen elk een eigen nummer. Zo kan een trein bijvoorbeeld worden aangeduid als IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag, of als S75 tussen Rotterdam en Uitgeest.

"Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers, omdat je niet alleen bestemmingen noemt, maar ook het lijnnummer dat erbij hoort. Zo is je trein makkelijker te herkennen", zegt Dieuwertje van Egmond, hoofd Reisinformatie bij NS.

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Test in Amersfoort

Voordat de lijnnummers definitief worden ingevoerd, test NS eerst hoe reizigers erop reageren. Komende week vindt op station Amersfoort Centraal een praktijkproef plaats. Reizigers krijgen daar onder meer de vraag hoe zij de lijnnummers ervaren op informatieborden en in de NS-app. Op basis van die resultaten kan de spoorvervoerder het systeem nog aanpassen.

Ook reizigersorganisatie Rover is positief over de komst van de lijnnummers. "Lijnnummers kunnen de reisinformatie, zeker bij werkzaamheden en verstoringen, sterk verbeteren", zegt directeur Frank Visser. "Daarom pleit Rover hier al jaren voor."

Nieuw ontwerp lijnenkaart

Tegelijkertijd zoekt NS een nieuw ontwerp voor een lijnenkaart waarop alle treinroutes en lijnnummers overzichtelijk worden weergegeven. Iedereen kan een ontwerp insturen. De winnende kaart krijgt straks een plek op stations door heel Nederland.