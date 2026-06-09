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ME grijpt in bij protest tegen asielopvang in huurwoningen in Vriezenveen

Demonstratie

Vandaag, 21:11

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Bij een aangekondigde anti-asieldemonstratie op het Manitobaplein in Vriezenveen heeft de ME dinsdagavond ingegrepen. Dat zag een ANP-verslaggever. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats.

De ME heeft de demonstranten rond 20.30 uur vanaf het gemeentehuis weggestuurd, onder meer in de richting van de Verzetstraat. De demonstratie was toegestaan tot 20.00 uur. Demonstranten hadden een spandoek met 'asielstop' en droegen Nederlandse vlaggen. Ook was er een prinsenvlag te zien. Die werd vroeger onder meer door de nazistische NSB gebruikt.

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'Woningen keihard nodig'

Yvonne Spijker, partijleider van Partij voor Twenterand, sprak tijdens de demonstratie uit dat "opvang in huurwoningen ook opvang is" en dat "die woningen keihard nodig zijn voor onze eigen inwoners".

Na het ingrijpen van de ME liepen groepjes demonstranten door de buurt. Ook reden er meerdere toeterende auto's rond en werd er her en der vuurwerk afgestoken.

Door ANP

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