Verdachte opgepakt na brand in opvang voor minderjarige asielzoekers in Cadier en Keer

Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Cadier en Keer is maandagavond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De brand ontstond rond 22.35 uur aan de Pater Kustersweg. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen.

Opvanglocatie tijdelijk ontruimd

Door de flinke rookontwikkeling moest het pand tijdelijk worden ontruimd. Volgens de veiligheidsregio was de brand nog voor middernacht geblust.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand en de rol van de aangehouden verdachte.