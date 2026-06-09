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Extra veiligheidsmaatregelen bij protest tegen asielopvang in Vriezenveen

Demonstratie

Vandaag, 09:19

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In Vriezenveen mogen agenten dinsdagavond preventief controleren tijdens een demonstratie tegen de mogelijke komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Twenterand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

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Volgens de gemeente bestaat er een reële kans dat de openbare orde opnieuw wordt verstoord. Daarom krijgen agenten extra bevoegdheden om mensen te controleren op onder meer wapens en zwaar vuurwerk. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid voor demonstranten, omstanders, hulpdiensten en gemeentemedewerkers.

Het kabinet wil het demonstratierecht aanscherpen. Dat maakte David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid, vorige week woensdag bekend bij Nieuws van de Dag. Zo willen ze mogelijk ook gebruikmaken van de zogenaamde smurfenverf, in de bovenstaande video vertelt hij er meer over.

De demonstratie vindt plaats op het Manitobaplein, bij het gemeentehuis van Twenterand. Vorige week liep een protest tegen de asielplannen uit de hand. Een groep betogers weigerde toen te vertrekken en gooide met stenen en vuurwerk.

De mobiele eenheid moest ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. Daarbij werden twee jongeren aangehouden.

Extra asielzoekers opvangen

Twenterand maakte vorige maand bekend asielzoekers te moeten opvangen vanwege de spreidingswet. Het gemeentebestuur wil zestig asielzoekers uit gezinnen verspreid onderbrengen in verschillende kernen.

Voor de overige opvangplaatsen wil de gemeente afspraken maken met andere gemeenten. In ruil daarvoor is Twenterand bereid extra Oekraïense vluchtelingen of statushouders op te vangen. Dat is volgens de regels toegestaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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