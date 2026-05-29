Twee mannen opgepakt bij demonstraties rond komst azc in Uithoorn

Crime

Vandaag, 12:19

De politie heeft donderdagavond twee mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn weer vrijgelaten.

Uithoorn wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw aan de Wiegerbruinlaan. Voor- en tegenstanders van die plannen gingen donderdag de straat op. De tegenstanders waren met enkele honderden mensen en werden op het plein bij het gemeentehuis toegesproken door Geert Wilders. Hij zei onder meer dat "onze mensen vervangen" worden en pleitte voor "remigratie".

Na de speech van de PVV-leider liepen tegenstanders naar de beoogde azc-locatie, waar tientallen voorstanders van de opvang zich hadden verzameld. Anti-azc-demonstranten gooiden met eieren en flessen naar hen en staken rookbommen af, waarop de voorstanders vertrokken.

Door ANP

