Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bij azc-protesten

Vandaag, 21:15

In zowel Uithoorn als Deventer zijn donderdagavond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden.

In het Noord-Hollandse Uithoorn liepen honderden tegenstanders van een nieuw asielzoekerscentrum in een door de gemeente toegestane mars vanaf de geplande opvanglocatie naar het gemeentehuis. Daar sprak PVV-leider Geert Wilders de demonstranten toe.

De gemeente Uithoorn wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van cosmeticabedrijf L'Oréal aan de Wiegerbruinlaan. Donderdag werd bekend dat de benodigde vergunning daarvoor is verleend.

Voor- en tegenstanders

Bij het protest van de tegenstanders waren Nederlandse vlaggen en bloemen te zien. Ook dook de oranje-wit-blauwe Prinsenvlag op, die vaker zichtbaar is bij protesten tegen asielopvang.

Tegenstanders van het azc lopen met veel Nederlandse vlaggen, een enkeling loopt met de Prinsenvlag. Beeld: HFV/MizzleMedia

Aan de andere kant van het plein stonden tientallen voorstanders met spandoeken als "Mijn Nederland is gastvrij" en "Welkom iedereen".

Voorstanders van het azc houden spandoeken omhoog. Beeld: HFV/MizzleMedia

Grimmige sfeer

De sfeer werd rond 21.00 uur grimmig, laat Nieuws van de Dag-verslaggever Jasmine van Dijk weten. Na de speech van Wilders gingen tegenstanders van het azc tegenover voorstanders staan. Er werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. Ook werden er enkele rookbommen afgestoken.

Ook werden de voorstanders uitgefloten en klonk de leus: 'azc weg ermee'. De voorstanders staken paraplu's op om zich tegen de eieren te beschermen. "De tientallen aanwezige agenten hielden de groepen goed uit elkaar", vertelt Van Dijk verder. "De groep voorstanders werd daarna door de politie weggeleid van de plek."

Na het vertrek van de azc-voorstanders verlieten ook veel tegenstanders hun protest. Een klein groepje mensen bleef nog hangen. Ook de ME vertrok.

Ook protesten in Deventer

Ook in Deventer gingen demonstranten de straat op (zie onderstaande video) vanwege plannen voor opvang van vijftig minderjarige asielzoekers in een leegstaand kantoorpand aan de Diepenveenseweg. Ongeveer tweehonderd voorstanders verzamelden zich op De Brink in de binnenstad en hielden daar toespraken, voordat zij in een mars naar het Grote Kerkhof liepen.

Tegelijkertijd kwamen zo'n veertig tegenstanders bijeen bij de beoogde opvanglocatie. Zij liepen via een andere route naar hetzelfde plein. De politie hield beide groepen uit elkaar door hen op aparte delen van het plein te plaatsen. De demonstraties verliepen volgens de politie zonder incidenten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

