Druk in Engelen, waar Geert Wilders spreekt bij protest tegen asielzoekers

Demonstratie

Vandaag, 21:58

PVV-leider Geert Wilders was donderdag in Engelen, gemeente Den Bosch. Hij sprak bij een bijeenkomst van buurtbewoners die bezorgd zijn over de komst van een asielopvang in hun buurt.

Inwoners van het dorp willen garanties voor de veiligheid en leefbaarheid nu er een opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) komt. Veel mensen kwamen op de protestactie en speech van Wilders af. 'Helden uit Brabant, miljoenen mensen steunen jullie', zei Wilders.

Wilders zette zijn hele speech in Engelen op X:

Eerder liepen demonstraties in Engelen meermaals uit de hand. Donderdag bleef het rustig.

Door Redactie Hart van Nederland

