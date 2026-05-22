Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Apeldoorn verlengt veiligheidsmaatregelen na anti azc-protesten

Beleid

Vandaag, 17:32

Link gekopieerd

De maatregelen in Apeldoorn om nieuwe rellen bij protesten tegen de (nood)opvang van asielzoekers te voorkomen, worden verlengd. Een deel van de wijk De Maten blijft de komende twee weken een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat groepen van vier of meer mensen niet zijn toegestaan wanneer dit tot onrust kan leiden.

In het gebied mogen mensen ook geen stokken, stenen of wapens bij zich hebben en geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Agenten mogen er preventief fouilleren.

In bovenstaande video is te zien hoe het eraan toeging bij een eerdere demonstratie.

Demonstreren mag op een aangewezen plek bij de rotonde waar de Laan van Maten en de Matenpoort elkaar kruisen, elke dag tussen 19.00 en 20.00 uur. "De komst van de spoednoodopvang kent voorstanders en tegenstanders. Inwoners hebben het recht om hun zorgen en mening vreedzaam te laten horen. Daar blijven we ruimte voor bieden. Tegelijkertijd trekken we een grens bij gedrag dat de veiligheid van anderen in gevaar brengt."

Tijdelijke opvang

Apeldoorn wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw aan de Waleweingaarde in De Maten in het zuidoosten van de Gelderse stad. Dat is in elk geval een jaar beschikbaar als opvang. Bij demonstraties zijn meerdere keren rellen uitgebroken. Volgens de gemeente "provoceerde een deel van de deelnemers bewust handhavers en politie".

Door ANP

Lees ook

Weer onrust bij azc-protest Apeldoorn: vier mensen opgepakt
Weer onrust bij azc-protest Apeldoorn: vier mensen opgepakt
Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn
Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn
Zorgen in Apeldoorn om asielopvang naast school: 'Dit kwam totaal onverwacht'
Zorgen in Apeldoorn om asielopvang naast school: 'Dit kwam totaal onverwacht'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.