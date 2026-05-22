Apeldoorn verlengt veiligheidsmaatregelen na anti azc-protesten

De maatregelen in Apeldoorn om nieuwe rellen bij protesten tegen de (nood)opvang van asielzoekers te voorkomen, worden verlengd. Een deel van de wijk De Maten blijft de komende twee weken een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat groepen van vier of meer mensen niet zijn toegestaan wanneer dit tot onrust kan leiden.

In het gebied mogen mensen ook geen stokken, stenen of wapens bij zich hebben en geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Agenten mogen er preventief fouilleren.

In bovenstaande video is te zien hoe het eraan toeging bij een eerdere demonstratie.

Demonstreren mag op een aangewezen plek bij de rotonde waar de Laan van Maten en de Matenpoort elkaar kruisen, elke dag tussen 19.00 en 20.00 uur. "De komst van de spoednoodopvang kent voorstanders en tegenstanders. Inwoners hebben het recht om hun zorgen en mening vreedzaam te laten horen. Daar blijven we ruimte voor bieden. Tegelijkertijd trekken we een grens bij gedrag dat de veiligheid van anderen in gevaar brengt."

Tijdelijke opvang

Apeldoorn wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw aan de Waleweingaarde in De Maten in het zuidoosten van de Gelderse stad. Dat is in elk geval een jaar beschikbaar als opvang. Bij demonstraties zijn meerdere keren rellen uitgebroken. Volgens de gemeente "provoceerde een deel van de deelnemers bewust handhavers en politie".