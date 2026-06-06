Burgemeester haalt uit na azc-protest Wijk bij Duurstede: 'Rotzooi schoppen'

De burgemeester van Wijk bij Duurstede heeft scherp gereageerd op de ongeregeldheden bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdagavond klommen mensen op het gemeentehuis en werden vernielingen aangericht.

Burgemeester Petra Doornenbal noemt dat tegenover RTV Utrecht "ontzettend jammer". Volgens haar worden de protesten door sommigen gebruikt "om rotzooi te schoppen".

Mogelijk maatregelen na bekijken camerabeelden

Op beelden van RTV Utrecht is te zien dat bij het gemeentehuis spandoeken met beledigende teksten hingen. Ook werd een nazisymbool getoond. Doornenbal noemt de actie intimiderend.

"We kunnen het over de zorgen van mensen hebben en over de manier om de plannen zo goed mogelijk uit te voeren. Maar we hebben het besluit genomen. Dit is ook democratie, soms gaat het niet zoals jij het hebben wilt", zegt de burgemeester.

Volgens de politie zijn vrijdag geen aanhoudingen verricht. De gemeente gaat wel de beelden van beveiligingscamera's bekijken. Als betrokkenen worden herkend, kunnen maatregelen volgen. Volgens Doornenbal kan dat variëren van een gesprek tot een gebiedsverbod.

Eerder deze week werd al een 23-jarige man aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tijdens een protest tegen de azc-plannen.

Op verschillende plekken wordt de afgelopen maanden gedemonstreerd voor en tegen de komst van opvangplekken voor asielzoekers. Hieronder zie je hoe het er vorige week aan toeging in Uithoorn: