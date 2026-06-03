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Zwangere vrouw na politie-incident azc Zeist: 'Ik stelde gewoon een vraag'

Zwangere vrouw na politie-incident azc Zeist: 'Ik stelde gewoon een vraag'

Crime

Vandaag, 06:12

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De inmiddels bevallen Malak Mahmoud, die twee weken geleden bij een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist ten val kwam, heeft voor het eerst gereageerd op het incident. Tegen nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat ze de agenten alleen een vraag wilde stellen toen haar man werd aangehouden.

Het voorval gebeurde op 19 mei in het azc aan de Kampweg in Zeist. Op beelden die later veel werden gedeeld op sociale media is te zien hoe de toen hoogzwangere Mahmoud ruw wordt weggetrokken door een agent, waarna ze op de grond terechtkomt. De politie was aanwezig vanwege een melding van vernieling en bedreiging. Haar 30-jarige man werd daarbij aangehouden, maar kwam later weer vrij.

Volgens Mahmoud vroegen agenten haar om weg te gaan. Zij wilde juist weten of ze met haar man mee mocht. "Ik vroeg of ik mee kon met mijn man, want ik kon niet alleen blijven, omdat ik in de laatste maand van mijn zwangerschap zat", zegt ze tegen Al Jazeera.

Taalbarrière

Mahmoud denkt dat een taalbarrière mogelijk heeft bijgedragen aan de situatie. "Ze dachten misschien dat ik opstandig was, maar dat was ik niet. Ik wilde gewoon een normale vraag stellen", aldus de vrouw.

Ze hoopt dat er een "eerlijk en transparant onderzoek" naar het incident komt. Inmiddels is Mahmoud bevallen. "Mijn dochter is gezond." De politie liet eerder weten dat de gedeelde beelden slechts een deel van de gebeurtenis tonen. Ook zou de betrokken agent niet hebben geweten dat Mahmoud zwanger was.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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