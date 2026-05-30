Politie toetst of gebruikt geweld bij aanhouding in Zeist terecht was

De politie gaat het gebruik van geweld door agenten tijdens een aanhouding in Zeist toetsen, dat meldt de politie zaterdag. Van de aanhouding op 19 mei op de Kampweg gaan beelden rond op sociale media, waarop te zien is dat een vrouw hardhandig op de grond wordt getrokken. "Uiteraard wordt zorgvuldig gekeken naar alle feiten en omstandigheden."

Op sociale media is een video te zien van een aanhouding in een asielzoekerscentrum op de Kampweg in Zeist. Te zien is dat een vrouw door een agent wordt weggetrokken, waardoor ze op de grond valt. Bij het incident is ook een man betrokken. Die vliegt de agent vervolgens aan.

Deel situatie in beeld

Een politiewoordvoerder bevestigt aan Hart van Nederland dat het onderzoek inderdaad om deze beelden gaat. "Al is natuurlijk wel maar een deel van de situatie op de beelden vastgelegd." Een dergelijke beoordeling vindt standaard plaats als politiemensen geweld gebruiken. Of er een vervolging van agenten komt, moet dan blijken uit die beoordeling.

De politie kwam op 19 mei rond 21.50 uur af op een melding van vernieling en bedreiging aan de Kampweg. "Vervolgens ontstond de situatie die op de beelden gedeeltelijk zichtbaar is. Hierbij is een 30-jarige man uit Zeist aangehouden." De politiewoordvoerder laat weten dat deze man inmiddels weer vrij is gelaten.