Politie: agent wist bij aanhouding in azc Zeist niet dat vrouw zwanger was

De politie heeft maandag nieuwe informatie gedeeld over de aanhouding in het asielzoekerscentrum (azc) in Zeist, waarvan beelden de afgelopen weken veel werden bekeken op sociale media. Volgens de politie wist de betrokken agent niet dat de vrouw die tijdens het incident naar de grond werd getrokken zwanger was.

Op de beelden van 19 mei (zie hieronder) is te zien hoe een agent een vrouw bij haar arm vastpakt en wegtrekt, waarna zij op de grond terechtkomt. Later in dezelfde video is ook te zien dat de vrouw aan haar capuchon en arm wordt meegenomen.

Volgens de politie heeft de agent verklaard dat hij anders zou hebben gehandeld als hij had geweten dat de vrouw zwanger was. Die toelichting is gepubliceerd op de website van de politie.

Melding van vernieling en bedreiging

Agenten kwamen die dag af op een melding van vernieling en bedreiging. Tijdens het optreden werd een 30-jarige man uit Zeist aangehouden. Een medewerker van het azc vertelde de politie dat hij eerder een broodmes van de man had afgepakt. De man was daarna een ruimte ingevlucht en had volgens de politie mogelijk nog een tweede mes bij zich.

Het onderzoek naar het geweld dat tijdens de arrestatie is gebruikt, loopt nog.