Politie ontvangt bedreigingen en beledigingen om optreden in Zeist-video

Crime

Vandaag, 14:29

De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties gekregen op haar bericht over een aanhouding in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Daarom is het niet langer mogelijk om te reageren onder het bericht op Facebook en Instagram, laat een woordvoerder weten. "Kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk, maar alle fatsoensnormen werden overschreden", zegt zij.

Volgens de woordvoerder ging het onder meer om "de meest heftige bedreigingen". Of de politie die verder oppakt en bijvoorbeeld onderzoekt of er mogelijk strafbare uitingen tussen zitten, weet zij niet. "Daarvoor is het nog te vroeg."

Aanhouding toetsen

Zaterdag maakte de politie bekend dat het gebruik van geweld door agenten tijdens een aanhouding in Zeist, vorige maand, wordt getoetst. Dat is gebruikelijk bij geweldsinzet, maar de politie trad er nu actief mee naar buiten omdat er de afgelopen dagen beelden van de aanhouding rondgaan op sociale media. Daarop is onder meer te zien dat agenten een zwangere vrouw hardhandig wegduwen, waarna zij valt.

Door ANP

