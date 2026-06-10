Geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door blikseminslag

Door blikseminslag rijden er woensdag geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht. De vervoerder verwacht dat dit tot in ieder geval 13.00 uur zal duren. Eerder meldde NS nog dat de problemen tot ongeveer 19.00 uur zouden aanhouden.

Ook op andere trajecten zorgen blikseminslagen voor problemen. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden daardoor tot 19.00 uur minder intercity's.

In bovenstaande video zie het weerbericht voor woensdag.

Code geel

In het gehele oostelijke deel van Nederland kunnen onweersbuien woensdag voor overlast zorgen, meldt het KNMI. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Code geel gaat om 12.00 uur in voor acht provincies" Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Voor Utrecht en Flevoland geldt de weerswaarschuwing tot 18.00 uur. In de overige provincies blijft code geel langer van kracht.