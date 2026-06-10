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Buien zorgen woensdag voor overlast, kans op onweer en hagel

Weerbericht

Vandaag, 07:34

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We kunnen ons woensdag opmaken voor flinke onweersbuien in delen van het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het oosten en midden van Nederland. Voordat het zover is, is er woensdagochtend van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Op veel plaatsen blijft het droog, maar boven het midden van het land kan een enkele bui vallen, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Vanaf het middaguur neemt de buiigheid in het binnenland steeds verder toe. Vooral in de middag vallen er in het midden en oosten van het land buien waarbij kans is op onweer en hagel. In het westen overheerst droog weer en laat de zon zich geregeld zien.

Het wordt maximaal 16 tot 19 graden, maar tijdens stevige buien ligt de temperatuur enkele graden lager. De wind is matig en waait uit het zuidwesten tot westen. Langs de Waddenkust neemt de wind in de middag toe tot vrij krachtig, windkracht 5. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag vallen nog enkele buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Benieuwd wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt er meer over in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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