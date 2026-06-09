Moeder Natuur snipverkouden, maar dit weekend meer richting zomers weer

Het is koel voor de tijd van het jaar en buiig. De zomer heeft het duidelijk even moeilijk en is als het ware snipverkouden. Ook dinsdagmiddag en -avond geldt code geel vanwege enkele stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten, volgens meteoroloog Robert de Vries. Opletten dus tijdens de avondvierdaagse, die op verschillende plaatsen in het land wordt gehouden. Toch is er, zoals altijd, licht aan het einde van de tunnel, want vanaf volgende week wordt het weer warmer.

In de middag en avond hebben we te maken met een afkoelende bovenlucht. Dat vormt onder meer een goede voedingsbodem voor enkele stevige regen- en onweersbuien, verspreid over het land. Daarbij kan hagel voorkomen en zijn ook windstoten mogelijk. In heel Nederland geldt code geel van 15.00 tot 21.00 uur.

Op verschillende plaatsen in het land vindt dinsdagavond de avondvierdaagse plaats. Organisaties wordt geadviseerd de radarbeelden goed in de gaten te houden. Buien vallen lang niet overal, maar kunnen lokaal flink uitpakken.

Shelfcloud

Maandagavond trok een buienlijn over het land, die op verschillende plaatsen gepaard ging met een prachtige wolkenkraag vóór de buien uit. We noemen dit ook wel een shelfcloud. Maar hoe ontstaat die?

Koude lucht in een bui stort als het ware naar beneden en botst op de warme, vochtige lucht aan het aardoppervlak. De zware, koude lucht duwt de warme lucht met grote snelheid omhoog. Tijdens het stijgen condenseert de warme lucht op grotere hoogte, waardoor uiteindelijk vóór de bui zo'n prachtige wolkenkraag, oftewel shelfcloud, kan ontstaan.

Beeld: Anny Spoolder, Almelo

Warmer weer in zicht

De rest van de week blijft het wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Meestal ligt de temperatuur rond de 17 à 18 graden. Normaal gesproken hoort het nu 20 of 21 graden te zijn, maar er zit verandering aan te komen.

Vanaf het weekend probeert een hogedrukgebied boven Frankrijk meer grip op ons weer te krijgen. Het belooft een stuk droger te worden en de zon krijgt ook geregeld de ruimte. Daarnaast zien we de temperatuur oplopen. Vooral na het weekend komen we, zoals het er nu uitziet, op grotere schaal weer boven de 20 graden uit. Met name in het binnenland kan het in het meest gunstige scenario zelfs weer zomers warm worden, met temperaturen rond de 25 graden.