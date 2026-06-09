Opnieuw code geel voor stevige onweersbuien met hagel en windstoten

Vanaf dinsdagmiddag is in heel Nederland code geel van kracht. Dat meldt het KNMI. Verspreid over het land kunnen enkele stevige onweersbuien overtrekken, met mogelijk hagel en windstoten.

De weerswaarschuwing gaat in om 15.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Bij de buien zijn hagelstenen mogelijk van 2 centimeter in doorsnee en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen.

Code geel wordt gegeven als er kans is op gevaarlijk weer. Het KNMI adviseert extra op te letten, met name als je onderweg bent.