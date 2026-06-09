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Wisselvallige dag met regen- en onweersbuien, dit weekend keert de zomer terug

Weerbericht

Vandaag, 06:35

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Na de stevige buien van maandag blijft het weer ook dinsdag onrustig. Hoewel de zon zich in de ochtend af en toe laat zien, kunnen lokaal al snel enkele buien ontstaan. Ook wordt het fris voor de tijd van het jaar.

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In de middag neemt de buiigheid verder toe. Daarbij kunnen sommige buien stevig uitpakken, met kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur komt uit rond de 17 graden en dat is voor juni aan de frisse kant. Ook staat er een stevige zuidwestenwind.

In de avond trekken verspreid over het land nog enkele regen- en onweersbuien. Later op de avond neemt de kans op neerslag geleidelijk af. In de nacht valt plaatselijk nog een bui en koelt het af naar 8 tot 10 graden. De wind neemt landinwaarts wat af.

Regen- en onweersbuien

Ook woensdag blijft een paraplu geen overbodige luxe. Er trekken opnieuw regen- en onweersbuien over het land, afgewisseld met zonnige momenten. De temperatuur blijft steken rond de 17 graden, wat nog steeds fris is voor de tijd van het jaar.

Later deze week begint het weer langzaam te verbeteren. Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt er meer over in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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