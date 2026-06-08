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Code geel in drie provincies: KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien

Extreem weer

Vandaag, 19:31

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Maandagavond trekken enkele onweersbuien over Nederland. Daarbij is lokaal kans op hagel en windstoten. Het KNMI heeft voor meerdere provincies code geel afgegeven.

De buien trekken vanuit het midden en zuiden van het land richting het noordoosten. Later op de avond neemt de activiteit vanuit het westen geleidelijk af.

Zijn weerwaarschuwingen overdreven? We leggen het je uit in bovenstaande video.

Code geel in drie provincies

Voor Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht geldt code geel tot 21.00 uur. Volgens het KNMI kunnen de onweersbuien lokaal voor hinder zorgen.

Bij de buien is kans op hagelstenen tot ongeveer 2 centimeter. Daarnaast kunnen windstoten voorkomen van rond de 60 kilometer per uur.

Naar verwachting neemt de kans op stevige buien later op de avond vanuit het westen af.

Door Redactie Hart van Nederland

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