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Stormschade door hele land: vrouw geraakt door omvallende boom

Extreem weer

Vandaag, 17:59

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Op meerdere plekken in Nederland zorgt het stormachtige weer voor flinke schade. Vanwege stevige onweersbuien en harde windstoten geldt er in meerdere provincies code geel.

In Leidschendam is een vrouw geraakt door een omvallende boom, bevestigt een woordvoerster van de veiligheidsregio na berichtgeving van Omroep West. De boom viel door de harde wind neer op de J.S. Bachlaan. De vrouw raakte gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis.

In het Brabantse Liessel waaide een boom om en kwam op de weg terecht. De boom is inmiddels door de brandweer weggehaald en de weg is weer vrij. Iets noordelijker in Lieshout moest de brandweer uitrukken voor een blikseminslag.

Kleine tornado

Daarnaast zorgde een 'kleine tornado' in Glanerbrug, bij Enschede, voor flinke schade. Bomen waaiden om, schuurdaken kwamen los en op meerdere plekken belandden dakpannen op straat. In bovenstaande video is te zien welk spoor aan aan schade de zware bui en windhoos aanrichtte.

In de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt tot 18.00 uur code geel vanwege onweerbuien met kans op hagel en windstoten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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