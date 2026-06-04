OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fris, nat en onstuimig weer blijft aanhouden: dit kun je vandaag verwachten

Weerbericht

Vandaag, 07:19

Link gekopieerd

Wie vandaag naar buiten gaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. Donderdagochtend begint op veel plaatsen nog met zonnige momenten, maar in de loop van de dag neemt het aantal buien toe. Daarbij kan lokaal ook onweer voorkomen.

In de middag trekken verspreid over het hele land geregeld buien over. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven voor onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Vooral langs de zuidwestkust kan de zuidwestenwind stevig aantrekken tot windkracht 7.

Frisse temperaturen door wind van zee

Door de aanvoer van koelere lucht vanaf zee blijft het voor begin juni aan de frisse kant. Op de stranden ligt de temperatuur rond de 17 graden. Landinwaarts kan het lokaal nog 19 graden worden.

In de avond neemt de onrust in de atmosfeer langzaam af, al is een enkele bui nog niet uitgesloten. In de nacht daalt het kwik naar ongeveer 11 graden. Plaatselijk kan dan nog een regen- of onweersbui voorkomen.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.