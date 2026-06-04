Fris, nat en onstuimig weer blijft aanhouden: dit kun je vandaag verwachten

Wie vandaag naar buiten gaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. Donderdagochtend begint op veel plaatsen nog met zonnige momenten, maar in de loop van de dag neemt het aantal buien toe. Daarbij kan lokaal ook onweer voorkomen.

In de middag trekken verspreid over het hele land geregeld buien over. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven voor onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Vooral langs de zuidwestkust kan de zuidwestenwind stevig aantrekken tot windkracht 7.

Frisse temperaturen door wind van zee

Door de aanvoer van koelere lucht vanaf zee blijft het voor begin juni aan de frisse kant. Op de stranden ligt de temperatuur rond de 17 graden. Landinwaarts kan het lokaal nog 19 graden worden.

In de avond neemt de onrust in de atmosfeer langzaam af, al is een enkele bui nog niet uitgesloten. In de nacht daalt het kwik naar ongeveer 11 graden. Plaatselijk kan dan nog een regen- of onweersbui voorkomen.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.