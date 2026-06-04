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KNMI waarschuwt voor pittige buien met hagel en onweer

Extreem weer

Vandaag, 06:14

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Het KNMI waarschuwt donderdag voor stevige onweersbuien die over het hele land trekken. Daarbij is kans op hagelstenen van ongeveer 2 centimeter en windstoten tot 65 kilometer per uur. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven voor alle provincies en de Waddeneilanden.

In Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Friesland, de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied geldt de waarschuwing van 10.00 uur tot 14.00 uur. Daarna verplaatsen de buien zich vanuit het zuidwesten richting het noordoosten van Nederland.

Voor Noord-Brabant, Utrecht, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe geldt code geel van 12.00 uur tot 18.00 uur. Volgens het KNMI trekken de onweersbuien daarna verder door naar Duitsland.

Kans op hagel en windstoten

Het weerinstituut verwacht dat de buien lokaal voor overlast kunnen zorgen. Vooral mensen die buiten aan het werk zijn of recreëren, kunnen daar last van krijgen. Ook weggebruikers moeten rekening houden met plotselinge zware regen, hagel en harde wind.

Bij de buien zijn windstoten uit zuidwestelijke richting mogelijk tot ongeveer 65 kilometer per uur. Daarnaast kunnen hagelstenen vallen met een doorsnee van circa 2 centimeter.

De waarschuwing blijft naar verwachting van kracht tot ongeveer 18.00 uur. Daarna neemt de kans op gevaarlijk weer geleidelijk af.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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