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'Kleine tornado' trekt over Twente en laat spoor van vernieling achter

Extreem weer

Vandaag, 15:46

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Een zware bui heeft donderdagmiddag voor flinke schade gezorgd in Glanerbrug, net ten oosten van Enschede. Bomen waaiden om, schuurdaken kwamen los en op meerdere plekken belandden dakpannen op straat. Mogelijk ging het daarbij om een kortstondige tornado. Ook net over de grens, in het Duitse Gronau, ontstond schade door dezelfde bui, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Door de afgewaaide daken is mogelijk asbestverdacht materiaal vrijgekomen. Het getroffen gebied is daarom afgezet en een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt om welk materiaal het gaat. Ook een basisschool werd getroffen door het noodweer. Alle kinderen zijn inmiddels veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Rotatie

De bui die rond 12.45 uur over Glanerbrug trok, vertoonde rotatie op de radarbeelden. Zeer waarschijnlijk gaat het om een kleine supercel. Bij 'perfecte' omstandigheden kan zo'n bui ontstaan. Als er bij een zware onweersbui sprake is van een krachtige, roterende opwaartse luchtstroom, kan een supercel ontstaan. Naast temperatuur en vocht speelt ook sterke 'verticale windschering' een belangrijke rol. Daarbij verandert de wind sterk van richting en kracht naarmate de hoogte toeneemt. Is een supercel sterk genoeg, dan kan er een hoos ontstaan.

Windhoos of tornado

In Nederland worden tornado's vaak windhozen genoemd. Meteorologisch gezien is er geen verschil: het gaat om hetzelfde verschijnsel. In de praktijk wordt in Europa een lichtere variant vaak een windhoos genoemd, terwijl de term tornado meestal wordt gebruikt voor de zwaardere en verwoestende varianten, zoals die geregeld in de Verenigde Staten voorkomen.

Schade door een tornado is vaak te herkennen aan een smal pad. Het puin ligt daarbij niet allemaal in dezelfde richting, maar vaak in een draaiend patroon. Bij een valwind ligt het puin meestal juist één kant op.

Door Redactie Hart van Nederland

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