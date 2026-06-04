Rotterdam Centraal twee dagen grotendeels onbereikbaar per trein

Reizigers die in het weekend van 13 en 14 juni via Rotterdam Centraal willen reizen, moeten rekening houden met flinke hinder. Volgens de NS rijden er die dagen geen treinen van en naar het station vanwege werkzaamheden van ProRail aan het treinbeveiligingssysteem. Voor reizigers gaat dit tot 60 minuten extra reistijd oplopen.

Het huidige systeem is verouderd en wordt vervangen. Daardoor ligt het treinverkeer op meerdere trajecten rondom Rotterdam stil.

De dienstregeling raakt soms verstoord door vertragingen en storingen. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij een treinstoring? Hart van Nederland legt het uit in de bovenstaande video.

Welke treinroutes vallen uit?

Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en de stations Delft Campus, Gouda en Zwijndrecht. Ook de verbindingen over de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal, Breda en Schiphol Airport komen dat weekend te vervallen.

Voor reizigers richting Den Haag Centraal en Gouda adviseert de NS om met een geldig vervoersbewijs de metro naar Schiedam Centrum te nemen. Vanaf daar rijden bussen naar Delft Campus, waar de reis met bus of trein kan worden voortgezet.

Reizigers die naar Dordrecht moeten, kunnen vanaf station Beurs met metrolijnen A, B of C naar Capelsebrug reizen. Vanaf dat station zet de NS snelbussen in naar Dordrecht.