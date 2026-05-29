Noodweer slaat toe: blikseminslag, ingestort plafond en bomen op spoor

De zware onweersbuien die vrijdag over Nederland trekken, zorgen op meerdere plekken voor schade en overlast. Het KNMI gaf voor delen van het oosten code oranje af vanwege grote hagelstenen, zware windstoten en flinke regenval in korte tijd.

Rijkswaterstaat waarschuwde automobilisten dat het "opletten geblazen" is op de weg. Op de A7 bij Wognum (Noord-Holland) belandde een deel van een boom op de rijbaan. Daardoor moesten twee rijstroken worden afgesloten zodat de takken konden worden verwijderd.

Ook op de A13 van Delft naar Rotterdam zijn drie rijstroken dicht door takken en en een boom die op de weg zijn gekomen.

Boom waait belandt op snelweg A13. Foto: District8

Festival valt in het water

Bij Dauwpop in Haarle (Overijssel) stond vrijdagmiddag verslaggever van Hart van Nederland Ilse van Wingerden. Het ging er helemaal los:

Woningen getroffen door blikseminslag

Een brand in een woning met een rieten dak in Bleskensgraaf (Zuid-Holland) is mogelijk ontstaan door een blikseminslag. De woning lijkt niet meer te redden. Vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt, is een NL-Alert verstuurd.

Veel rook door brand in woning Bleskensgraaf. Foto: MediaTV

In Zoetermeer moest de brandweer naar de Notarisappelhof en naar de Van Boisotring om daar uitgebroken woningbranden te blussen. De branden ontstonden door blikseminslag. Een deel van de schoorsteen van de woning aan de Van Boisotring stortte in. De brandweer is nog steeds bezig met bluswerkzaamheden, die worden bemoeilijkt door de bliksem.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de brand te bestrijden en het gebouw te controleren. Niemand raakte gewond, aldus de correspondent.

Blikseminslag in woning Zoetermeer. Foto: Regio15

Ook in Monster (Zuid-Holland) is brand ontstaan door vermoedelijk blikseminslag. Buurtbewoners hoorden ook voorafgaand aan de brand een gigantische knal, aldus een correspondent ter plaatse. De brand was snel onder controle.

Brand door mogelijke blikseminslag in Monster. Foto: Regio15

Ook aan de Kalkwijk in het Groningse Hoogezand sloeg de bliksem in en moest de brandweer uitrukken. Een hoogwerker kwam ter plaatse om vanuit de lucht te blussen. De brandweerlieden in de hoogwerker hebben een gat in het dak gezaagd om dichter bij de vuurhaard te komen. Daardoor was de brand hierna snel onder controle.

Blikseminslag woning Hoogezand. Foto: Persbureau Meter

In Goor (Overijssel) was een woningbrand, volgens de brandweer hoogstwaarschijnlijk door blikseminslag.

Een blikseminslag in een flat aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn zorgde ervoor dat de wijk Zevenhuizen zonder stroom kwam te zitten. Er ontstond volgens de brandweer een fors gat in de vloer van de flat.

Straten onder water door hevige regen

Ook de grote hoeveelheden regen zorgen voor problemen. In het Drentse Eelde kwamen meerdere wegen onder water te staan, zag een correspondent ter plaatse. Onder meer de Boerhaavelaan veranderde tijdelijk in een grote plas water.

Straten onder water in Eelde. Foto: Persbureau Meter

Aan de Otto Erelmanweg kreeg een woning te maken met wateroverlast. De brandweer kwam ter plaatse om bewoners te ondersteunen en verdere schade te beperken.

Ook in Den Haag zorgde hevige regen voor problemen. In de Jan van Rodestraat kwam water door het plafond van een woning. Een deel van het plafond stortte vervolgens in. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Bij de portiek staat een steiger en volgens bewoners waren er werkzaamheden aan het dak, meldt een correspondent ter plaatse.

Asielzoekers naar sporthal

In Ter Apel zijn ongeveer zestig asielzoekers die buiten wachtten bij het aanmeldcentrum tijdelijk ondergebracht in een sporthal. Volgens het Rode Kruis gebeurde dat vanwege de naderende onweersbuien en de waarschuwingen voor zware windstoten, hagel en hevige regen.

De tenten op het grasveld voor het aanmeldcentrum worden afgebroken omdat ze niet bestand zijn tegen de verwachte wind. Zodra de zwaarste buien zijn overgetrokken, kunnen de mensen weer terug naar buiten.

Stormschade

In Westerbroek (Groningen) is een deel van het dak van een bedrijfspand aan de Madepolderweg ingestort door de hevige regenval, meldt een correspondent ter plaatse. Het gebouw werd ontruimd en door de brandweer onveilig verklaard.

Dak ingestort bedrijfspand Westerbroek. Foto: Persbureau Meter

In Barger-Oosterveld (Drenthe) zorgde de harde wind ook voor stormschade. Op meerdere plekken waaiden voorwerpen om of werden verplaatst, meldt een correspondent ter plaatse. Op de Splitting brak een boom af en viel op een auto en een woning.

Storm veroorzaakt schade in Barger-Oosterveld. Foto: Persbureau Meter

De zware onweersbuien zorgden ook in Enschede voor flinke schade. Aan de Pijlhovestraat viel een boom op meerdere woningen, waardoor de straat tijdelijk werd afgesloten. Even later kwam aan de Malangstraat een boom terecht op twee geparkeerde auto's, die daarbij zwaar beschadigd raakten. De brandweer kwam op beide locaties in actie om de situatie veilig te stellen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Bomen op huizen in Enschede. Foto: SPS Media

In Diepenveen (Overijssel) waaide tijdens het noodweer een boom om op basisschool De Zonnewijzer aan de Slingerbos. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De boom beschadigde het dak, waardoor lekkage ontstond. Op het schoolplein brak een tafeltennistafel doormidden door de impact van de stam. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade binnen is en of de lessen hierdoor worden beïnvloed.

Boom valt op basisschool Diepenveen. Foto: SPS Media

Boom waait op spoor

Het noodweer had ook gevolgen voor het treinverkeer. Aan het einde van de middag waaide een boom op het spoor tussen Hoogeveen en Beilen. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar het treinverkeer op het traject werd wel stilgelegd. Tussen Hoogeveen en Beilen rijden er, naar verwachting tot 22.15 uur, geen treinen.

Boom waait op spoor. Foto: Persbureau Meter

Daarvan was ook sprake tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal, waardoor er daar geen sprinters rijden. Dit duurt naar verwachting tot 20.00 uur.

Als gevolg van blikseminslag is er ook treinvertraging tussen Zwolle en Wierden. Dat duurt naar verwachting nog tot 21.00 uur, meldt de NS. Door een boom op het spoor is er een verstoring tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal.

Als gevolg van blikseminslag rijden er verder geen treinen tussen Lochem en Goor. Naar verwachting duurt dat tot 23.15 uur.