KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien: zo laat geld code geel of oranje

Het weer kan vrijdagmiddag en -avond flink omslaan. In het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, geldt code geel of oranje vanwege onweersbuien. Hierdoor kan plaatselijk schade en overlast ontstaan door blikseminslag, grote hagelstenen, windstoten en veel regen in korte tijd.

Aan de westkust en boven het noorden van het land komen inmiddels plaatselijk al enkele onweersbuien voor. Daar kan lokaal hagel vallen en kan in korte tijd veel regen naar beneden komen.

Hoe laat worden de onweersbuien verwacht?

Later in de middag en in de avond verschuiven de buien vooral naar het oosten en zuidoosten van het land. Bij deze buien kunnen windstoten voorkomen tot ongeveer 75 kilometer per uur. Ook is hagel mogelijk met stenen tot ongeveer 2 centimeter doorsnee. Daarnaast kan er plaatselijk tussen de 20 en 40 millimeter regen vallen binnen één uur.

Zo laat geldt code geel of oranje Drenthe : code oranje van 17.00 uur tot 19.00 uur. Code geel van 19.00 uur tot 22.00 uur

Flevoland : 15.00 uur tot 18.00 uur

Friesland : 15.00 uur tot 18.00 uur

Gelderland : code oranje van 17.00 uur tot 21.00 uur. Code geel van 21.00 uur tot 22.00 uur

Groningen : code oranje van 17.00 uur tot 19.00 uur. Code geel van 19.00 uur tot 22.00 uur

IJsselmeergebied : 15.00 uur tot 18.00 uur

Limburg : 16.00 uur tot 22.00 uur

Noord-Brabant : 16.00 uur tot 22.00 uur

Noord-Holland : 15.00 uur tot 18.00 uur

Overijssel : code oranje van 17.00 uur tot 21.00 uur. Code geel van 21.00 uur tot 22.00 uur

Utrecht : 15.00 uur tot 18.00 uur

Zeeland : 15.00 uur tot 18.00 uur

Zuid-Holland: 15.00 uur tot 18.00 uur Bron: KNMI 17.11 uur

In de loop van de avond trekken de zwaarste onweersbuien naar Duitsland weg.

Boom op de weg

Rijkswaterstaat waarschuwt dat het de komende uren "opletten geblazen" is op de weg. "We zien momenteel in het noordwesten van het land veel regen en wind op de camerabeelden." Op de A7 bij Wognum kwam een deel van een boom op de rijbaan. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat twee rijstroken zijn afgesloten, zodat de takken kunnen worden weggehaald.