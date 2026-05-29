Code oranje in vier provincies om zware onweersbuien: hagelstenen tot 4 cm

Extreem weer

Vandaag, 17:19

In het oosten van Nederland komen vrijdagavond plaatselijk zware onweersbuien voor. De buien kunnen gepaard gaan met grote hagelstenen, zware windstoten en flinke hoeveelheden regen in korte tijd. Daardoor kan lokaal overlast en schade ontstaan.

Het KNMI heeft voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland code oranje afgegeven.

Volgens de waarschuwing bestaat er kans op blikseminslag, wateroverlast en schade door harde wind. Bij de zwaarste onweersbuien zijn windstoten mogelijk van ongeveer 75 tot 90 kilometer per uur. Ook kunnen hagelstenen vallen met een doorsnee van 2 tot 4 centimeter. Daarnaast kan plaatselijk tussen de 20 en 40 millimeter regen vallen binnen één uur.

Wanneer neemt het noodweer af?

Voor de rest van Nederland geldt code geel vanwege onweersbuien. Ook daar kunnen buien voorkomen die gepaard gaan met onweer, harde wind en stevige regenval.

De zwaarste onweersbuien trekken in de loop van de avond richting Duitsland weg. Daarna neemt de kans op extreem weer in Nederland geleidelijk af.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

