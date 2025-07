Singlereizen worden steeds populairder: 'Als single doe je al veel dingen alleen'

Terwijl gezinnen de komende weken massaal de koffers volgooien voor de zomervakantie, willen alleengaanden natuurlijk ook lekker weg. Een platform voor singlereizen ziet het aantal boekingen al jaren gestaag oplopen. "In je single leven doe je al veel dingen alleen. Op een reis met gelijkgestemden word je ontzorgd en je kunt terugvallen op anderen. Niets hoeft, alles mag", aldus Alexandra Alberts van Singlereizen.nl.

In Nederland wonen volgens het CBS ruim 3,3 miljoen mensen alleen, wat neerkomt op ongeveer 1 op de 5 inwoners. Dit aantal zal naar verwachting blijven groeien: in 2047 zal 1 op de 4 volwassenen alleenstaand zijn. Een groeiende groep voor wie het boeken van een singlereis een uitkomst kan zijn. "In vergelijking met vorig jaar zijn er weer 10 procent meer reizen geboekt via ons platform", aldus Alberts.

Voor wie niet met een groepsreis mee wil, zijn er andere alternatieven. Op sociale media zijn er verschillende groepen te vinden voor mensen die een reisgenootje zoeken. En wie denkt, dat gaat toch niet werken, heeft het mis. Hart van Nederland ontving verschillende succesverhalen, waaronder die van Rikst en Marije.

Marije: "Ik had een oproepje geplaatst en Rikst reageerde. We woonden toevallig ook nog in dezelfde stad, dus spraken snel wat af. Het klikte, je moet natuurlijk wel een beetje hetzelfde willen van een vakantie. We hebben het supergezellig gehad."

In je eentje reizen is niet altijd leuk.

De reden dat ze een reisgenootje zochten was dat hun vrienden allemaal met hun partners en kinderen op vakantie gaan. "Dan heb je wel een soort van probleem", zegt Rikst. "In je eentje reizen is niet altijd leuk. En een groepsreis boeken zag ik niet zo zitten. Maar op deze manier met een gelijkgestemde reizen is supergoed bevallen."