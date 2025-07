Cruiseschip De Zonnebloem maanden in reparatie na aanvaring, maar nu vaart ie weer

Goed nieuws voor Stichting De Zonnebloem: hun cruiseschip is weer gerepareerd na een flinke aanvaring in maart. Honderden mensen misten daardoor hun vakantie, maar maandag vertrekt het schip weer vanuit Arnhem. De eerste opvarenden zijn jongeren met een beperking. Zowel de bemanning als de passagiers kijken ernaar uit.

Het schip vaart van Arnhem naar Duisburg, vervolgens naar Gouda, en dan via Nijmegen terug naar Arnhem. Zaterdag zijn de passagiers weer thuis van hun vakantie.

Tijdens deze eerste reis gaan jongeren mee. "Bij hen is de zorgvraag wat groter, omdat hun beperking aangeboren is of doordat ze een ongeluk hebben gehad", legt een woordvoerder uit. Daarom gaan er twee vrijwilligers mee per passagier, en zijn er in totaal slechts 45 passagiers aan boord, in plaats van de gebruikelijke zeventig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

"We merken dat ook de bemanning is aangedaan door de klap", zegt een woordvoerder van De Zonnebloem. "Daarom beginnen we met een soort proefvaart."

Kapitein Jolle Wietse Visser is blij dat hij weer mag varen. "Ik vaar al meer dan 20 jaar. Ik ben begonnen op mijn zestiende en ben me bewust van de gevaren. Je probeert altijd zo veilig mogelijk te varen, en daar worden we ook op getraind. De bemanning traint jaarlijks, maar tijdens de stop hebben we extra geoefend hoe je met zo’n situatie omgaat op emotioneel vlak."

700 vakanties verloren

Het herstel van het schip was een flinke klus en duurde tien weken. "Er is een 3D-foto gemaakt van hoe het schip eruitzag. Vervolgens is de voorkant weggezaagd en helemaal opnieuw opgebouwd", aldus de woordvoerder. "Als je weet dat er zeventig gasten meegaan en je tien weken niet hebt gevaren, dan zijn er ongeveer 700 vakanties verloren gegaan."