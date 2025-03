Schipper cruiseschip De Zonnebloem positief getest op alcohol

De schipper van het vrachtschip dat zaterdag op de Duitse Rijn tegen riviercruiseschip De Zonnebloem voer, is positief getest op alcohol. Dat heeft de politie in Duitsland gezegd. Er is daarom ook een bloedtest gedaan, maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.

De schipper mag voorlopig niet verder varen. Mogelijk wacht hem een strafrechtelijke procedure.

De Zonnebloem is een Nederlands vakantieschip voor mensen met een lichamelijke beperking. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het schip in de buurt van Wesel frontaal aangevaren. Aan boord waren meer dan 140 gasten, vrijwilligers en bemanningsleden, maar niemand raakte gewond.

De Zonnebloem is vooral aan de voorkant beschadigd geraakt. Mogelijk is het enige schip van de gelijknamige vrijwilligersorganisatie maandenlang uit de vaart.

ANP