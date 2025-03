Flink schade cruiseschip de Zonnebloem na aanvaring in Duitsland

Cruiseschip MPS de Zonnebloem van de Bredase vereniging De Zonnebloem heeft zaterdagochtend aanzienlijke schade opgelopen na een aanvaring in Duitsland. Dat meldt De Zonnebloem op Facebook. Op het schip, dat volledig is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking, waren 69 gasten, 65 vrijwilligers en 15 bemanningsleden aan boord. Zij bleven allemaal ongedeerd, maar de schade aan het schip is fors.

In 2019 gebeurde een soortgelijk incident op de Waal bij Nijmegen. Het Zwitserse cruiseschip MS Edelweis raakte toen zwaar beschadigd na een aanvaring met een vrachtschip. Hoe dat toen verliep zie je in de bovenstaande video.

Ter hoogte van het Duitse Wesel werd De Zonnebloem geraakt door een ander schip, waardoor er een groot gat in de romp ontstond. De verwachting is dat het cruiseschip voor langere tijd uit de vaart zal zijn vanwege de noodzakelijke reparaties. Omdat er voorlopig niet gevaren kan worden, worden de opvarenden door de vereniging terug naar Nederland gebracht.

Mensen ophalen

In een persbericht laat Marcel van der Kaa, plaatsvervangend directeur van De Zonnebloem, weten "heel erg blij" te zijn dat "onze gasten, vrijwilligers en bemanningsleden niet gewond geraakt zijn". "Er wordt slachtofferhulp aangeboden aan iedereen die dat nodig heeft. Voor nu heeft het onze hoogste prioriteit om iedereen zo snel mogelijk naar Nederland te vervoeren", aldus Van der Kaa.

Woordvoerder Alexander van Zijp laat aan Hart van Nederland weten dat de meeste mensen al thuis zijn of onderweg naar huis. "Ze zijn in Duitsland opgehaald met busjes." Volgens hem is het schip de komende maanden niet meer bruikbaar. "We gaan nu mensen afbellen van wie de reis wordt uitgesteld. Daarbij kijken we hoe we die mensen alsnog een mooie reis kunnen aanbieden."