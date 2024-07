Het is vakantie, dus vertrekken 16 bussen vol Nederlanders richting de Spaanse zon

Een groot deel van Nederland heeft vakantie. Sinds afgelopen vrijdag is het zuiden van het land vrij en vanaf maandag begint de grote uittocht. Bij reisorganisatie Solmar in Maarheeze vertrekken maar liefst 16 bussen richting de Spaanse zon.

En de reizigers hebben er zin in. Ze zijn helemaal klaar met het slechte weer in Nederland. Ze hebben hun koffers gepakt en snakken naar het Spaanse zonnetje.

In Spanje is het weer veel beter: maar liefst 30 graden in meer dan de helft van het land.

En dat zorgt voor veel enthousiasme bij de mensen die maandag in de bus richting dat land stappen, is te zien in bovenstaande video.