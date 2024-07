Het is vakantie, dus worden alle caravans gewassen en klaargemaakt

Het is vakantie! In ieder geval in het zuiden van Nederland. Dat betekent drukte op de weg en natuurlijk de caravan uit de winterstalling halen. Bij de caravanstalling van Jan Schepens in Best is het erg druk.

Caravanbezitters komen vrijdag massaal naar Jan. Ze wassen dan de caravan, checken de bandenspanning en nemen de caravan mee naar huis. Thuis wordt de caravan ingericht.

En hoeveel zin hebben de caravanbezitters in vakantie? Je ziet het in bovenstaande video.

De zomervakantie duurt in het zuiden van het land tot en met 18 augustus. Sommige kinderen gaan vrijdag voor de laatste keer naar school, anderen hebben donderdag al de laatste schooldag gehad.

Onder de regio Zuid vallen heel Limburg en Zeeland, vrijwel heel Noord-Brabant en het zuiden van de provincie Gelderland, waaronder de steden Arnhem en Nijmegen.

Drukte op de wegen

Het begin van de vakantie kan leiden tot veel drukte op de wegen. Zo verwacht de ANWB veel hinder op de snelwegen in België, Frankrijk en Duitsland richting het zuiden.

Kinderen in het midden van het land moeten nog een week naar school. Zij hebben van 13 juli tot en met 25 augustus vakantie. De regio Noord is als laatste aan de beurt voor de vakantie. Die duurt daar van 20 juli tot en met 1 september.

Volgend jaar heeft het zuiden ook als eerste zomervakantie, gevolgd door noord en midden.